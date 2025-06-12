⁠إطلاق متصفح Dia المدعوم بالذكاء الاصطناعي بإصدار تجريبي خاص

مع الانتشار المتسارع لأدوات الذكاء الاصطناعي، بدأت المتصفحات التقليدية تفقد بريقها تدريجيا، في وقت تتجه فيه اهتمامات المستخدمين نحو تقنيات أكثر ذكاء وتفاعلا، هذا التحول في المشهد الرقمي دفع شركة The Browser Company إلى إعادة النظر في توجهاتها الاستراتيجية.

وبعد أن أوقفت العام الماضي تطوير متصفحها المعروف "Arc"، رغم شعبيته بين المستخدمين المتقدمين، بسبب محدودية انتشاره وصعوبة استخدامه من قبل العامة، بدأت الشركة بتطوير مشروع جديد يرتكز على الذكاء الاصطناعي، هو متصفح "Dia" الذي أُطلق بنسخته التجريبية المحدودة عبر الدعوات.

يعكس "Dia" التغير في طريقة تفاعل المستخدمين مع الإنترنت، حيث يسعى إلى جعل الذكاء الاصطناعي جزءا أساسيا من تجربة التصفح اليومية.

ووفقا للرئيس التنفيذي للشركة جوش ميلر، فإن الهدف من "Dia" هو دمج الذكاء الاصطناعي في صميم تجربة المستخدم، بحيث يستغني عن الانتقال إلى أدوات خارجية مثل ChatGPT أو Perplexity أو Claude.

يبنى المتصفح الجديد على مشروع Chromium مفتوح المصدر، ما يمنحه واجهة مألوفة للمستخدمين، لكنه يتميز بدمج عميق مع الذكاء الاصطناعي،

لم يعد شريط العنوان مقتصرا على إدخال الروابط أو كلمات البحث، بل أصبح أيضا نقطة تفاعل مباشرة مع روبوت محادثة ذكي يمكنه تصفح الإنترنت، تلخيص الملفات، والتفاعل مع علامات التبويب لتقديم إجابات أو مسودات نصوص مرتبطة بالمحتوى المعروض.

متصفح Dia

كما يمكن للمستخدم تخصيص طبيعة تفاعل المساعد الذكي من خلال المحادثة المباشرة معه، مثل تحديد نبرة الكتابة، أسلوب الشرح، وحتى إعدادات خاصة بالبرمجة.

وتتوفر ميزة اختيارية تعرف بـ "History"، تتيح للمتصفح استخدام سجل التصفح لسبعة أيام لفهم سياق الأسئلة وتقديم ردود أكثر دقة.

من أبرز الميزات الجديدة أيضا خاصية "Skills"، التي تسمح بإنشاء مهام أو مقتطفات برمجية لأداء وظائف محددة تلقائيا، مثل توليد واجهة قراءة مبسطة، في تجربة تشبه اختصارات Siri ولكن ضمن بيئة المتصفح.

ورغم أن دمج مساعدات الذكاء الاصطناعي في المتصفحات ليس بالأمر الجديد حيث يقدم متصفح Opera Neon ميزات مشابهة، وتعمل جوجل على تطوير خصائص مماثلة في كروم، إلا أن "Dia" يراهن على تقديم تجربة مختلفة من خلال التكامل العميق والشمولي مع الذكاء الاصطناعي.

وقد أكدت الشركة أن جميع مستخدمي "Arc" سيتمكنون من الوصول إلى "Dia" تلقائيا، كما يمكن لمستخدمي النسخة التجريبية الجديدة دعوة آخرين لتجربته.