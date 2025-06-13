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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطاقة الذرية الإيرانية: الاعتداء الإسرائيلي انتهاك للقانون الدولي

الطاقة الذرية
الطاقة الذرية
البهى عمرو

قالت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، إنه لا يوجد أي تسرب لتلوث إشعاعي أو كيميائي خارج منشأة نطنز في أصفهان وسط إيران.


وأضافت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية في صفوف كوادرنا العاملة في منشأة نطنز.


وأوضحت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن الاعتداء الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة و  مجلس الأمن.


وتدين جمهورية مصر العربية الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على الجمهورية الإيرانية فجر اليوم الجمعة، والتي تمثل تصعيدًا اقليميا سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وتتابع مصر وفقا للبيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة اليوم بقلق بالغ التطورات الحالية المتسارعة، وتستنكر هذا العمل غير المبرر والذي سيؤدى الى مزيد من إشعال فتيل الأزمة ويقود الي صراع أوسع في الاقليم وينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على امن واستقرار المنطقة، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها الي حالة من الفوضى العارمة.

وتجدد مصر تأكيدها على انه لا توجد حلول عسكرية للازمات التي تواجهها المنطقة وإنما عبر الحلول السياسية والسلمية، كما تؤكد ان غطرسة القوة لن تحقق الامن لأي دولة في المنطقة بما في ذلك اسرائيل، وإنما يتحقق ذلك فقط من خلال احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق العدالة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

الطاقة الذرية الإيرانية الطاقة الذرية إيران

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