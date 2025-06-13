إعلام إسرائيلي: سلاح الجو يستهدف مصنعا لإنتاج الصواريخ في إيران

أعلن إعلام إسرائيلي، أنّ سلاح الجو استهدف مصنعا لانتاج الصواريخ في شيراز بإيران.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

إعلام إيرانى

ومن جانبه أعلن إعلام إيراني، إصابة علي شمخاني مستشار المرشد الأعلى الإيراني في الضربات الإسرائيلية

وقال الإعلام الإيراني أن 78 قتيلا و329 مصابا جراء الهجمات الإسرائيلية على المناطق السكنية في طهران.

وشنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربة "استباقية" على إيران، في الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت اسم عملية "الأسد الصاعد"،عبر سلسلة غارات جوية وجوية-سيبرانية استهدفت منشآت نووية ومواقع عسكرية حساسة في عمق الأراضي الإيرانية.