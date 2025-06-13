ألمانيا: الوضع في غزة غير مقبول.. ونثمن الجهود المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الألماني، إننا نجتمع اليوم في أوقات صعبة للغاية، فيما يخص الأمن والاستقرار في المنطقة، حيث شهدت المنطقة تفاقم واضح في الأزمة، بعد هجوم إسرائيل على إيران.

واضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية، أن البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا واضحا للمنطقة وخصوصا لإسرائيل ونحن نحث جميع الأطراف على منع الخطوات التي تعمل على تفاقم الوضع في المنطقة.

وشدد على أن المانيا تراقب الوضع في المنطقة عن كثب، متابعا: تقدر ونثمن الجهود المصرية والقطرية التي تعمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لأن الوضع في القطاع غير مقبول.

وأكد على ضرورة نزع سلاح المنظمات الإرهابية في قطاع غزة والتوصل إلى حل سلمي يشهد سلطة فلسطينية جديدة وننتقد فكرة تهجير الفلسطينيين.