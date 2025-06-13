قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذيرات عاجلة من الأرصاد.. حالة الطقس اليوم السبت 14 يونيو 2025
يمزج بين مسيرتها وحضارة مصر.. مديحة حمدي تعلن عن فيلم عن حياتها | خاص
أخبار الوادي الجديد| ميكنة صندوق استصلاح الأراضي.. و107مستفيدين من قرعة تسمين الماشية
ولي العهد السعودي يبحث مع ماكرون وميلوني التصعيد بين إسرائيل وإيران
ما هي صيغة دعاء القنوت ومتى يقال؟.. الإفتاء تحدد كلماته وأفضل وقت له
حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور
طريقة عمل اللحمة بالبرقوق
أول جلسة لمعارضة نجل محمد رمضان على إيداعه فى دار رعاية.. الخميس
تحذير عاجل من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
المالية: تبكير صرف مرتبات شهر يونيو إلى هذا الموعد
هلال سالم: الزمالك يتمتع بشعبية جارفة في الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ليلة سقوط رجال المرشد.. هل تنجح إيران في الثأر لجنرالاتها من إسرائيل؟

المرشد العام علي خامنئي وقادة البلاد العسكريين
المرشد العام علي خامنئي وقادة البلاد العسكريين
الديب أبوعلي

يتابع العالم منذ فجر اليوم الجمعة العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على الداخل الإيراني وتحمل اسم "الأسد الصاعد"، وأدت لتدمير بنى تحتية ومنشأت ومؤسسات عسكرية ومدنية واسعة في البلاد، إضافة إلى مقتل عشرات القادة العسكريين والعلماء.

وأكدت إيران على لسان عدد كبير من مسؤوليها ومن بينهم المرشد العام علي خامنئي، أنها تحتفظ لنفسها بحق الرد على الهجمات التي وصفت بـ"المدمرة وفق مراقبين كثر"، وأنها ردها سيكون مزلزلا للكيان الصهيوني وسوف يجعل إسرائيل تندم على مهاجمة أراضيها.

ليلة سقوط رجال المرشد

وكان من بين من قتلتهم إسرائيل من القادة العسكريين والعلماء مع بدأ العملية العسكرية على إيران،  اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري، "يشرف على وحدات تمتد إلى خارج الحدود"، اللواء غلام علي رشيد قائد مقر خاتم الأنبياء، "مسؤول عن التخطيط العسكري الاستراتيجي"، د. محمد مهدي طهرانجي عالم نووي وأكاديمي، "يمثل حلقة وصل بين الجامعات والبرنامج النووي (أحد أباء البرنامج النووي)"، وفريدون عباسي شخصية سياسية علمية، "تولى رئاسة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سابقًا".

لكن مراقبون كثر وبعد مرور 12 ساعة من الهجوم الإسرائيلي على إيران يرون أن طهران قد تكون في مأزق كبير وربما تعرضت لخسارة عسكرية ساحقة إذا لم يكن هناك رد بنهاية هذا اليوم على العملية التي تنفذها تل أبيب داخل أراضيها ووصلت إلى المرحلة الخامسة من الهجوم.

الباحث في الشأن الإيراني الدكتور محمد محسن أبو النور، رئيس المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، يقول إن طهران إذا لم ترد اليوم فهي ذاهبة إلى "كابيتولاسيون" على مقاس العام 2025، مضيفا: "لا تزال هذه البلاد تشعرنا بالدهشة؛ لعدم قدرتها السريعة على الرد وعدم ذهابها إلى المعادلة الصفرية الانتحارية التي وعدت بها وتوعدت".

وأشار أبو النور إلى أن عدم الرد اليوم يعني فقدان إيران القدرة على الرد في العموم، تماما كما في حرب الأيام الستة لعام 1967م، مؤكدا: "فمن لم يتمكن من صد الهجوم ثم الرد المماثل فهو يعلن ضمنيا عن الهزيمة العسكرية والانكسار أمام القوى الخارجية".

وتابع: "هنا تكمن المشكلة الأزلية لدى العقلية الإيرانية الغارقة في التجارب التاريخية وهي أنها اعتادت على الانهزام أمام الأعداء الخارجيين والتأقلم مع ذلك والتعايش معه، وكثيرا ما وقّعت على اتفاقات مذلة ومهينة في تاريخها الطويل، وكثيرا ما فرطت في قطع من أراضيها رضوخا للغزو الخارجي الذي تمثله قوى تفوقها حجما وعتادا، وكثيرا ما جلست مرغمة على طاولات ووقعت على ما لا ترضاه وما لم تكن تتمناه في أسوأ كوابيسها".

وأشار أبو النور: "هناك حالات ماثلة في التاريخ بدءا من تنازل إيران عن أراضيها لصالح الامبراطورية الروسية في معاهدة تركمان جاي 1828، واحتلال روسيا وبريطانيا لأراضيها إبان الحرب العالمية الثانية 1941، وانتهاء بتحكم اللاعب الأنجلو ـ أمريكي في مقدرات البلاد وثرواتها ونفطها بعد الانقلاب على حكومة مصدق 1953م".

وأردف الباحث في الشأن الإيراني: "الأكثر من ذلك هو تحكم سفارات الدول الأجنبية الموجودة في طهران في القرار السياسي الشامل للبلاد لدرجة أن مترجما في السفارة البريطانية أصبح وزيرا للمالية، ولدرجة أن الشاه محمد رضا بهلوي أصدر قانون الكابيتولاسيون (الحصانة القانونية للجالية الأمريكية 1963م)".

واستطرد أبو النور: "لكل ما سبق ولكل ما أعلاه قامت الثورة الإيرانية أصلا ونادت بشعارات معادية للغرب الذي نهب البلاد والذي مرغ أنف إيران في التراب لسنوات طويلة وكان شعار "الموت لأمريكا" ــ "الموت للشيطان الأكبر"، ليس من فراغ".

وأشار: "كانت معارضة آيات الله الذين ثاروا على الشاه لأنه يخضع البلاد للقوى الخارجية ويتركها تستبيح المقدرات والأعراض؛ غير أن آيات الله هؤلاء على قمة السلطة اليوم، ومنذ نحو 46 عاما، ويتعين عليهم اتخاذ قرارات بحجم التحديات الوجودية الماثلة أمامهم، وإلا حكموا على أنفسهم بالجلوس أذلاء أمام الأمريكي والتوقيع على ما يشاء تماما كما أعلن الرئيس ترامب أنه يعرض على إيران الاستسلام بعد تلك الحملة الإسرائيلية"

واختتم أبو النور: "ملخص ما أعلاه أنه على المرشد الإيراني علي خامنئي أن يتخذ قراره أو أن ينتظر حتى يوقع على تركمان جاي جديدة ويمنح الأمريكان".

وطالت الضربات التي شنتها إسرائيل العاصمة طهران نفسها وعدة مدن أخرى، فيما استهدفت خلالها تل أبيب، هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني، ومقر الحرس الثوري، ومنشآت إيران النووية الرئيسية، ومنازل كبار العلماء النوويين، وأدت بالفعل إلى مقتل عدد منهم.

إيران إسرائيل الأسد الصاعد الهجوم الإسرائيلي على إيران طهران الرئيس ترامب المنشآت النووية الإيرانية قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني الحرس الثوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

تستمر 4 ساعات.. تحذير من ظاهرة جوية تضرب البلاد غدا

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

1000 جنيه قفزة مفاجئة.. الجنيه الذهب يشتعل بعد ضربة إسرائيل وعيار 21 يسجل أرقامًا تاريخية

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

سعر الدولار اليوم في مصر 13/6/2025.. كم بلغ بالبنوك؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر إلغاء الأحياء لـ2 ثانوي وإضافة مادة "التاريخ الوطني؟|التعليم تكشف الحقيقة

مطار القاهرة

توجيه حكومي.. مطار القاهرة يخلي أكثر من 10 آلاف حقيبة وطرد من المخازن| شاهد

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

توجيهات رئاسية بشأن القيمة الإيجارية.. هل اقترب قانون الإيجار القديم من الحسم؟

الفنانة ملك أحمد زاهر

الدكاترة مش عارفين عندي إيه | ملك زاهر توجّه رسالة مؤثرة لمتابعيها

زلزال

زلزال بقوة 3.7 ريختر يضرب السعودية والخليج العربي

ترشيحاتنا

امتحانات الثانوية الازهرية

طلاب العلمي بالثانوية الأزهرية يواصلون اليوم امتحانات نهاية العام

دعاء النوم

دعاء النوم.. كلمات قصيرة تمحو خطاياك وتحفظك من البلاء طوال الليل

الصلاة

هل تجوز الصلاة بـ الفانلة الحمالات بسبب الحر الشديد؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

حمادة هلال وسبايسي ميكس يتألقون في حفل القاهرة الجديدة | صور

حمادة هلال
حمادة هلال
حمادة هلال

طريقة عمل اللحمة بالبرقوق

عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق
عمل اللحمة بالبرقوق

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش زي المحلات بخطوات بسيطة

طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش
طريقة عمل بلح الشام الأصلي المقرمش

النقابات الفنية تشكر جبار جودي بعد مساعدة إلهام شاهين وهالة سرحان بالعراق

الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان
الهام شاهين وهالة سرحان

فيديو

اسما شريف منير

أسما شريف منير: كل ست حرة وعيب نحاكم الناس من بلكونة أخلاقنا الشخصية

فضل شاكر

الحب وبس .. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه

أنغام

هو انت مين.. أنغام تبدأ حفلها في مدينة الخبر السعودية

نور عمرو دياب

بعد ما غنلها صدقنى خلاص بصوته .. حبيب نور ابنة الهضبة الغامض يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد