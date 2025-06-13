باحث يمنى: رد إيران على إسرائيل سيكون محدودًا

قال عبد الستار الشميري، الكاتب والباحث السياسي اليمني، أن إيران لعبت دورًا محوريًا في استيعاب تيارات الإسلام السياسي بمختلف أطيافها بعد ما يسمى بـ"الربيع العربي"، موضحًا أنها جذبت الإسلام السياسي السني والشيعي والجهادي ضمن مشروعها التوسعي.

وأضاف عبدالستار الشميرى خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على طهران يعكس تفوقًا استخباراتيًا وتكنولوجيًا كبيرًا.

اختراقًا طويل الأمد في العمق الإيراني

أكد عبد الستار الشميري، الكاتب والباحث السياسي اليمني، أن هناك اختراقًا طويل الأمد في العمق الإيراني عبر شبكة جواسيس واسعة، قائلاً إن "إيران مخترقة حتى النخاع".

وفي ختام حديثه، اعتبر الشميري أن قدرة إيران على الرد العسكري محدودة، مرجحًا أن أي رد فعل سيكون مدروسًا لضمان عدم الانزلاق إلى مواجهة شاملة، في ظل التفوق الإسرائيلي الحالي.