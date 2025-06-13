محلل فلسطيني: الضربة الإسرائيلية ضد إيران لن تؤثر على قضيتنا

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن الضربة الإسرائيلية على إيران، جاءت؛ بعد انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران للتوصل إلى اتفاق نووي، والتي بلغت 60 يومًا، ومع فشل المفاوضات؛ شنت إسرائيل هجومها في اليوم الـ 61.

وأضاف الرقب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مُقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا التصعيد لن يكون له تأثير مباشر على القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل عمليات الإبادة في قطاع غزة دون توقف.

محور المقاومة

أوضح الرقب أن ما يُعرف بـ"محور المقاومة"، ليس كيانًا موحدًا، بل مجموعة من الأطراف التي يسعى كل منها لتحقيق مصالحه الذاتية.

وأكد الرقب أن الضربة الإسرائيلية لم تؤثر على المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل نجحت إلى حد كبير في تقويض قدرات حزب الله خلال الفترة الماضية.

