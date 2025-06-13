خبير بالشأن الإيراني: إسرائيل تستهدف إسقاط النظام الحالي في طهران

قال أسامة حمدي المتخصص في الشؤون الإيرانية، إن إسرائيل تسعى من خلال ضرباتها على طهران، إلى تدمير القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، وتمهيد الطريق لـ إسقاط النظام الحالي في طهران، وإقامة نظام بديل يتماهى مع الغرب وإسرائيل، بل وقد يتعاون معها كما كان الحال في عهد الشاه.

وأضاف حمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مُقدم برنامج 'حقائق وأسرار' المُذاع على قناة 'صدى البلد'، أن التركيبة الداخلية في إيران مليئة بالثغرات التي يمكن أن تستغل لتقسيم البلاد، سواء من الناحية العرقية أو الطائفية، مشيرًا إلى وجود مسلمين من السنة والشيعة، إلى جانب أقليات أخرى مثل العرب والأكراد والأرمن والأتراك.

سياسات التهميش

أكد أن سياسات التهميش التي مارسها النظام الإيراني تجاه بعض الأقليات؛ حولت هذه المكونات إلى قنابل موقوتة، قد تُستغل في لحظة ما لتفكيك الدولة من الداخل.

وأوضح أن أكراد إيران سبق أن تعاونوا مع نظام صدام حسين في الحرب ضد إيران؛ بسبب شعورهم بالاضطهاد والتهميش.

وأضاف أسامة حمدي، أن عدم احتواء الأقليات العرقية والدينية في إيران؛ قد يفتح الباب أمام سيناريو تقسيم البلاد إلى مناطق على أساس طائفي أو عرقي، وهو ما يهدد وحدة الدولة الإيرانية.