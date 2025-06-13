إيران تعلن نجاح الدفاع الجوي في التصدي لموجة هجمات إسرائيلية

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء، بأن منظومة الدفاع الجوي لمدينة طهران تمكنت قبل دقائق من اعتراض وتدمير المقذوفات المعادية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في سماء العاصمة بنجاح تام.

ووقعت هذه الاشتباكات الجوية في المناطق الوسطى والجنوبية من طهران، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ببسالة واستعداد، من تدمير جميع المقذوفات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف التقرير أن القوات المسلحة الإيرانية، وبعد المفاجأة الأولية للهجوم، أعادت بسرعة نشر وتفعيل قدراتها الدفاعية، ونجحت في صد الهجوم بالكامل.