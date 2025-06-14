أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم السبت 14 يونيو 2025| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، في حلقة اليوم، السبت 14 يونيو 2025، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.



وجاءت الأسعار كالتالي:

الدولار الأمريكي:

شراء: 49.71 جنيه

بيع: 49.85 جنيه

اليورو الأوروبي:

شراء: 57.64 جنيه

بيع: 57.81 جنيه

الجنيه الإسترليني:

شراء: 67.55 جنيه

بيع: 67.77 جنيه

الريال السعودي:

شراء: 13.25 جنيه

بيع: 13.28 جنيه

الدرهم الإماراتي:

شراء: 162.49 جنيه

بيع: 163.00 جنيه

تجدر الإشارة إلى أن أسعار صرف العملات تشهد تذبذبًا مستمرًا في ظل التغيرات العالمية والمحلية في الاقتصاد وأسواق المال.