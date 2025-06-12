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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الريال السعودى بـ13.21 جنيه.. أسعار العملات العربية في مصر مستهل اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار شراء وبيع العملات العربية مقابل الجنيه المصري  بمستهل تعاملات اليوم الخميس 12 يونيو 2025، وفقا لآخر التحديثات موقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس

بلغ سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصري اليوم  الخميس:

سعر الشراء:160.03جنيه.

سعر البيع:161.97 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم  الخميس :

سعر الشراء: 13.14جنيه.

سعر البيع: 13.21 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم 

ووصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري  اليوم  الخميس :

سعر الشراء: 13.45جنيه.

سعر البيع: 13.49جنيه.

سعر الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري  اليوم الخميس :

سعر الشراء:129.84 جنيه

سعر البيع :131.45جنيه

سعر الريال القطري اليوم 

وسجل سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس :

سعر الشراء: 12.55 جنيه.

سعر البيع: 13.59 جنيه.

 سعر الدينار الأردني اليوم 

وسجل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس :

سعر الشراء:69.24 جنيه.

سعر البيع: 69.92 جنيه.

 سعر الريال العماني اليوم 

وسجل سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري  اليوم الخميس:

سعر الشراء:127.19 جنيه.

سعر البيع: 128.72 جنيه.

تخفيض سعر الفائدة

يشار إلى أن البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.

وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الثالث لهذا العالم أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. 

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.

العملات العربية الدينار الكويتي الدرهم الإماراتي الريال السعودي البنك المركزي

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