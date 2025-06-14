أضرار محدودة.. إيران تكشف حقيقة حدوث تلوث إشعاعي في موقع فوردو النووي

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، عن وقوع أضرار محدودة في موقع فوردو النووي، وذلك عقب تقارير أفادت بوقوع حادث أو استهداف طال المنشأة الحساسة، مؤكدة أن الأضرار تحت السيطرة ويتم التعامل معها فنيًا نقلاً عن القاهرة الإخبارية.

إيران: سنعوض الخسائر ونعيد تأهيل الموقع

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن العمل جارٍ لتعويض الخسائر وإعادة تأهيل منشآت الموقع النووي المتضررة، مشددة على أن الحادث لم يؤثر على سير الأنشطة النووية الأساسية في فوردو، وأن فرق العمل بدأت فعليًا في أعمال الإصلاح.

لا وجود لأي تلوث إشعاعي

طمأنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية المواطنين والمجتمع الدولي بأنه لا يوجد أي خطر من تلوث إشعاعي في موقع فوردو أو المناطق المحيطة به، موضحة أن أنظمة الأمان النووي داخل المنشأة عملت بكفاءة، وتم تفعيل بروتوكولات السلامة على الفور.

متابعة دولية وتكتم على التفاصيل

ويأتي هذا الإعلان في ظل متابعة دولية حثيثة لأنشطة إيران النووية، بينما لم تكشف طهران حتى الآن عن تفاصيل أسباب الحادث أو طبيعة الأضرار الدقيقة، في حين يُنتظر صدور تقارير فنية لاحقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الوضع في فوردو.