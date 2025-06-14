إجراء عاجل من التعليم لمنع الغش في امتحانات الثانوية العامة

أكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن وزارة التعليم قررت اتخاذ إجراء فوري ضد أي لجنة ثانوية عامة تظهر فيها بوادر تساهل أو تواطؤ مع الأهالي.

وقال في تصريحات له على قناة “ صدى البلد”، :" بعض المحاولات لمساعدة الطلاب على الغش لا تزال تُرصد في بعض اللجان على مستوى الجمهورية، خاصة في بعض قرى الصعيد، مؤكدًا أن ما يسمى بـ'لجان أولاد الأكابر' التي كانت تُعرف سابقًا تم القضاء عليها تمامًا.

وأضاف:" هناك بعض الأهالي في القرى يلجأون للتواصل مع أعضاء اللجان لمحاولة تسهيل الغش لأبنائهم، بل إن البعض يجمع مبالغ مالية فيما بينهم لهذا الغرض، إلا أن الدولة استطاعت التصدي الحاسم لتلك الممارسات.

وقال رفعت فياض، إن وزير التعليم أكد أنه إذا تم رصد أي اتفاق أو تواصل بين أعضاء لجنة وأهالي القرية أو المدينة، فسيتم نقل اللجنة فورًا إلى مدرسة أخرى، وإحضار لجنة جديدة تمامًا من مكان آخر.

وأوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى تضييق الخناق على من يحاول الحصول على درجات بغير وجه حق، سواء بالغش أو بأي وسيلة أخرى لا تعتمد على المجهود الشخصي للطالب أو استيعابه للمقرر.