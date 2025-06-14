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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع موسع لرؤساء لجان الثانوية العامة بسوهاج.. 32018 طالبًا داخل 79 لجنة بالمحافظة

جانب من الاجتماع بسوهاج
جانب من الاجتماع بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، عقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان الامتحانات على مستوى المحافظة، بقاعة مدرسة سوهاج الثانوية العسكرية بنين، بحضور سليمان بخيت وكيل المديرية.

امتحانات الثانوية العامة بسوهاج

وعصام الهواري وكيل لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع قنا، وفاضل النحاس مدير عام التعليم العام.

وياسر أمين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، و أسامة النمر مدير إدارة التعليم الثانوي بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية المختلفة.

استعرض الاجتماع التعليمات الوزارية النهائية المنظمة لسير أعمال الامتحانات، ووضع آليات تنفيذية تضمن الالتزام والانضباط داخل اللجان، مع شرح تفصيلي للأساليب الإدارية والفنية لإدارة لجان الثانوية العامة.

وأكد الدكتور محمد السيد على ضرورة الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير الأجواء الهادئة والآمنة للطلاب داخل اللجان.

وذلك مع مراعاة تحقيق العدالة الكاملة والشفافية في التعامل مع جميع الطلاب، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل وفقًا لجهده.

وشدد وكيل الوزارة على أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي محاولات للإخلال بالنظام داخل اللجان، مؤكدًا على تكثيف إجراءات التفتيش داخل وخارج اللجان.

وعدم السماح مطلقًا باصطحاب أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب، وعلى رأسها الهواتف المحمولة أو أي وسيلة قد تُستخدم في الغش، وذلك تنفيذًا للتعليمات الوزارية الصارمة في هذا الشأن.

كما تم التوجيه بزيادة التنسيق بين الملاحظين وأفراد الأمن الإداري لضبط أي مخالفة فورًا.

وأشار الدكتور محمد السيد إلى أن المديرية استكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات، بما في ذلك تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين.

وتوفير وسائل الراحة لهم، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج الدين محافظ سوهاج، الذي وجه بضرورة توفير التأمين الكامل لمحيط اللجان ورفع أية إشغالات أو معوقات تعكر صفو اللجان.

كما شدد على التواصل المستمر بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يؤثر على انتظام الامتحانات.

من جانبه، أكد عصام الهواري، وكيل لجنة النظام والمراقبة بقطاع قنا "ب"، على أهمية قيام الطلاب بكتابة بياناتهم بأنفسهم على أوراق الإجابة بدقة.

مع الالتزام بعدم مبيت أي من المكلفين بأعمال الامتحانات داخل اللجان، والاقتصار على الإقامة في الاستراحات الرسمية.

ومن الجدير بالذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج هذا العام يبلغ 79 لجنة، يؤدي خلالها الامتحانات عدد 32018 طالبًا وطالبة.

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