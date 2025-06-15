ملابس البحر.. درة تستعرض جمالها على الشاطئ

شاركت الفنانة درة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية جذابة.

وظهرت درة، مرتديه مايوه باللون الأسود، ونسقت معه كاش مايوه باللون البيج ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت درة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد درة، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع نظارة شمسية باللون الاسود، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور درة