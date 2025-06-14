طارق فهمي: الصراع الإسرائيلي الإيراني يمضي من سيئ لأسوأ

علق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على الصراع الإسرائيلى الإيرانى قائلا:" الأمور تمضى من سيئ لأسوأ، القضية ليست فى الرد الإيرانى ولكن الإجراءات السريعة التى تتخذها إسرائيل".

وأضاف طارق فهمى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، القضية بعيدة عن المؤشرات والأرقام ولكنها تغيير إسرائيل لقواعد الاشتباك مع الجانب الإيراني.

سيناريوهات مفتوحة

وأوضح طارق فهمى، أن الجميع الآن أمام سيناريوهات مفتوحة يحكمها أطراف رئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، لافتا إلى وجود تنسيق أمريكي إسرائيلي واضح من اللحظات الأولى.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أمريكا تمسك حتى الآن العصا من المنتصف وذلك لإمكانية عودة الجانب الإيرانى للمفاوضات، وهى مهمة فى هذا التوقيت إذا أدركت طهران خطورة ما يمكن أن ينفتح عليه المشهد من خيارات عسكرية.