خبير استراتيجي: مصر حمت المنطقة من جماعة الإخوان الإرهابية

كشف العميد طارق العكارى، المتخصص فى الشأن الاستراتيجى، سبب الصراعات المستمرة فى المنطقة والشرق الأوسط.

وقال طارق العكارى، خلال حواره مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، ببساطة شديدة الشرق الأوسط هو مخزن الطاقة عالميا، معقبا:" الشرق الأوسط منذ القدم يشهد اضرابات والهدوء يكون على سنوات متباعدة".

الجماعات الإرهابية

وأوضح المتخصص فى الشأن الاستراتيجى، أن العديد من البلدان سقطط فى المنطقة لإسباب متعددة منها الجماعات الإرهابية، التمويات الخارجية، جماعة الإخوان، معقبا:" أن الدولة المصرية تمكنت خلال السنوات الماضية من حماية المنطقة بشكل كبير من خطر جماعة الإخوان الإرهابية".

وعن إسرائيل وما تقوم به فى المنطقة العربية عقب قائلا:"لازم نفهم أن إسرائيل هى الولاية 51 لإمريكا والدولة الـ 32 فى حلف الناتو".