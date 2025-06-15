خارجية روسيا: موسكو مستعدة لدعم جهود تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، لنظيره الإيراني عباس عراقجي هاتفيا، أن موسكو مستعدة لمواصلة دعم جهود تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني.

جاء ذلك، وفق ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وأطلقت إيران موجة جديدة من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى باتجاه أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، مساء السبت، إن "إيران أطلقت رشقات صاروخية استهدفت مراكز عسكرية وصناعية في وسط إسرائيل، وبعض الصواريخ تم اعتراضها، فيما سقط عدد منها في مناطق غير مأهولة".

وحذر الجيش الإسرائيلي من أن “التهديد لا يزال قائماً، وننصح السكان بالبقاء في الملاجئ لحين صدور تعليمات أخرى”.