عمرو أديب: إسرائيل تتعرض لهجوم عنيف الآن من إيران

قال الإعلامى عمرو أديب إن إسرائيل تتعرض الآن لهجمات قوية من إيران فى عدد من المناطق.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية”، عبر قناة “ام بى سى مصر”، أن الصواريخ الإيرانية وصلت حيفا فى إسرائيل وهذه مفاجأة كبيرة، معقبا:" الحوثيين أيضا يطلقون الصورايخ ضد إسرائيل".

الصواريخ والحروب

وتابع عمرو أديب، أنه بالنسبة للإيرانيين فهم اعتادوا على الصواريخ والحروب منذ الحرب مع العراق، اما الاسرائيليين فهذه الصواريخ جديدة عليهم.

ولفت عمرو أديب أن إيران تستهدف إسرائيل بصواريخ متطورة للغاية، ووصولها للمدن تعنى انها اخترقت الدفاعات الإسرائيلية.

وأكد عمرو أديب أن العديد من الدول مثل باكستان والصين تدعم إيران حتى أن إيران بدأت استهداف البنى الأساسية فى إسرائيل كحقول الغاز.

ووصف عمرو أديب ما يحدث قائلا:" يبدو أن إيران تلعب خارج أرضها أفضل من داخل أرضها".