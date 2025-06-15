دبلوماسى سابق: الأحداث في الإقليم تنذر بالخطر.. والحرب ستكلف الجميع

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن كلا من إيران وإسرائيل ستخسران نتيجة الحرب القائمة بينهما.

وأضاف محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء دي إم سي»، أن المنشآت النووية الإيرانية لم تتضرر بشكل حاسم، حيث إنها في مسافات بعيدة تحت الأرض.

وأوضح محمد العرابي أن إسرائيل تضع نفسها في مأزق جديد ضد الإقليم ككل، خاصة بعد حربها ضد قطاع غزة والضفة الغربية.

مدينة حيفا

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن الأحداث تشتعل في الإقليم بشكل غير مسبوق.

وتشهد الساعات الحالية تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق بين إيران وإسرائيل، بعد أن أعلنت وسائل إعلام الاحتلال عن اشتعال النيران في مدينة حيفا نتيجة سقوط صواريخ أُطلقت من الأراضي الإيرانية.

وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي وجود تقارير أولية عن سقوط صواريخ بشكل مباشر في منطقتي حيفا والكريات، في حين أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء هجمات على أهداف عسكرية داخل العاصمة الإيرانية طهران.