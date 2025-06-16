الإسكان: فرص استثنائية للمتأخرين عن استلام وحداتهم في المنصورة الجديدة

أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إتاحة فرص استثنائية للمواطنين المتأخرين عن مواعيد استلام وحداتهم في مشروع "جنة" بالمنصورة الجديدة.

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعية وضمان عدم حرمان أي مواطن من حقه في السكن اللائق، خاصة وأن هناك ظروفاً قد تحول دون التزام بعض المستفيدين بالمواعيد المحددة مسبقاً.

مرونة في التطبيق وتفهم للظروف الاستثنائية

وأوضح المهندس محمد الغمراوي رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة أن الوزارة تدرك تماماً أن بعض المواطنين قد يواجهون ظروفاً طارئة أو التزامات عمل تمنعهم من الحضور في المواعيد المحددة لهم، لذلك تم وضع آلية مرنة تضمن عدم فقدان أي مستحق لحقه في الوحدة السكنية.

وأشار الغمراوي إلى أن هذا التوجه يعكس فلسفة جديدة في التعامل مع المواطنين، تقوم على التفهم والمرونة بدلاً من الصرامة المفرطة التي قد تضر بمصالح المستفيدين الحقيقيين.

جدولة زمنية محكمة للفرص الاستثنائية

المنطقة الثانية - فرصة ذهبية للمتأخرين:

خصصت وزارة الإسكان يومي الأربعاء والخميس الموافقين 16 و17 يوليو 2025 كفترة استثنائية للمستفيدين في المنطقة الثانية الذين لم يتمكنوا من الحضور في مواعيدهم الأصلية. هذه الفترة تغطي جميع العمارات من رقم 63 إلى 102، مما يوفر فرصة شاملة لكافة المتأخرين.

المنطقة الثالثة - أسبوع كامل للاستدراك:

وبالنسبة للمنطقة الثالثة، فقد أظهرت الوزارة مرونة أكبر من خلال تخصيص أسبوع كامل من الأحد 3 أغسطس حتى الخميس 7 أغسطس 2025 للمتأخرين عن مواعيد الاستلام. هذه الفترة الممتدة تضمن عدم ضياع حق أي مستفيد، وتتيح وقتاً كافياً لتنظيم أمورهم والحضور لاستلام وحداتهم.

آلية مبسطة وإجراءات ميسرة

أكد جهاز تنمية المنصورة الجديدة أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص الاستثنائية ستكون مبسطة إلى أقصى حد ممكن. فالمطلوب من المتأخرين هو الحضور في الفترات المخصصة لهم مع إحضار المستندات المطلوبة والاعتذار عن التأخير، دون أي تعقيدات إضافية أو غرامات.

وشدد الجهاز على أن هذه الفترات الاستثنائية لن تؤثر على حقوق الآخرين أو تأخر العملية العامة، بل ستتم بتنظيم محكم يضمن سير العملية بسلاسة ودون ازدحام.

رسالة طمأنة للمستفيدين

وأكد الوزير الشربيني أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن يستحق السكن، وأن هذه الفرص الاستثنائية تأتي من منطلق الحرص على تطبيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الحق لأصحابه".

وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل وفق منظومة متكاملة تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل إجراءاته، وليس مجرد تطبيق القوانين بحرفيتها دون مراعاة للظروف الإنسانية".

دعوة للالتزام والاستفادة من الفرصة

ودعا المسؤولون جميع المتأخرين إلى ضرورة الالتزام بالمواعيد الجديدة المحددة لهم، والحضور في الفترات المخصصة لتجنب أي مضاعفات لاحقة. كما أكدوا أن هذه الفرص الاستثنائية تعبر عن حرص الدولة على مصلحة المواطن، وتستدعي منه التجاوب الإيجابي والالتزام بالمواعيد الجديدة.

نموذج يُحتذى به في الخدمة الحكومية

يُعد هذا القرار نموذجاً متقدماً في الخدمة الحكومية الحديثة، التي تتسم بالمرونة والتفهم لظروف المواطنين. ويؤكد على أن الهدف من المشاريع الحكومية هو خدمة المواطن وليس مجرد تطبيق الإجراءات الروتينية.