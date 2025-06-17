وسائل إعلام إيرانية تنفي مقـ تل الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد

نفت وسائل إعلام إيرانية ما نشره تلفزيون أذربيجان من أنباء بشأن مقتل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وحذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية، سكان إسرائيل من الوجود في تل أبيب وحيفا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال رئيس هيئة الأركان الإيرانية:" ندعو سكان تل أبيب وحيفا لمغادرتها فورا، وشعبنا لم يخضع يوما لأي عدوان وستحاسب إسرائيل على أفعالها الإجرامية".

وأضاف رئيس هيئة الأركان الإيرانية:" مقتل مواطنينا وعلمائنا وقادة قواتنا المسلحة سيزيد عزمنا على معاقبة إسرائيل".