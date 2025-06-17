نجاة الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد من محاولة اغتيال

نفى مكتب الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد الأنباء المتداولة بشأن اغتياله.

وقال مكتب الرئيس الإيراني الأسبق في بيان له: “الحديث حول اغتيال أحمدي نجاد غير صحيح وهو كذبة كاملة”.

وكان قد أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد نجا من محاولة اغتيال، بعد اكتشاف تلاعب متعمد بسيارته قبيل انطلاقه في رحلة رسمية.

ووفقًا لما نقله موقع "نيوز.آز" عن مجلة "نيوزويك"، تم إحباط المحاولة بفضل يقظة فريقه الأمني، الذي رصد عطلًا غير معتاد في مكيف الهواء بسيارته الرئيسية، وهي من طراز تويوتا لاند كروزر، مساء الاثنين 15 يوليو، أثناء توجهه إلى مدينة زنجان للمشاركة في مراسم عزاء.

ووفقا للتقارير لاحظ قائد الفريق الأمني الخلل ونصح أحمدي نجاد باستخدام مركبة بديلة. وبعد اتخاذ الاحتياطات، استُخدمت سيارة اللاند كروزر لنقل أفراد من طاقمه الأمني، لكنها خرجت لاحقًا عن السيطرة أثناء الرحلة، ما أدى إلى اصطدامها بإحدى سيارات الموكب، ثم التوقف بعد ارتطامها بسيارة أخرى.

التقارير تشير إلى أن السيارة كانت قد أُرسلت إلى الصيانة قبل يومين من الحادث بسبب مشكلة في نظام التبريد، إلا أن العطل استمر، ما أثار الشكوك حول وجود تلاعب متعمد.