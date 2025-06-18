مستقبل وطن: الاصطفاف الوطني «ضرورة ملحة» في ظل الأزمات الإقليمية لتعزيز أمن واستقرار مصر

أكد محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، أن المرحلة التي تمر بها المنطقة من اضطرابات استثنائية تتطلب من كل المصريين الاصطفاف خلف القيادة السياسية بكل وعي ومسؤولية، بغض النظر عن اختلافاتهم السياسية.

حرب إيران وإسرائيل

وقال خلف الله في بيان له، إنه في ظل الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل والتوترات الإقليمية المتصاعدة، أصبح واجب كل مواطن غيور على وطنه أن يضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وأن يتحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر الوطن.

وأشار، إلى أن الأزمة الإقليمية الحالية تفرض ضرورة وحدة الصف والتكاتف الشعبي باعتبارهما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات وحماية الوطن من أي مخاطر محتملة، مضيفًا أن الأزمات لا تُحل إلا بالتلاحم والتضامن، وهو ما يحتاجه الوطن من الجميع اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وأكد خلف الله أن المصلحة العليا تقتضي تجاوز الخلافات السياسية والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، داعيًا الجميع إلى إدراك حجم التحديات التي تواجه مصر والمنطقة، والتعامل معها بحكمة وصبر.

الاصطفاف الوطني

واختتم أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، بالتأكيد على أن الجميع يثق في القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن مصر كلها على قلب رجل واحد، وهو ما ظهر جليا خلال هذه الفترة التي تشهد أحداث إقليمية مضطربة.