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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب "شعب مصر" يطلق "القائمة الشعبية" لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

حزب شعب مصر
حزب شعب مصر
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب شعب مصر، عقب اجتماع مشترك للهيئة العليا والمكتب السياسي، إطلاق "القائمة الشعبية" لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو المجالس المحلية، وذلك في إطار التوسع في العمل السياسي وتعزيز التمثيل الشعبي الحقيقي.

وأوضح الحزب في بيان له أن هذا القرار جاء بإجماع قياداته، ويمثل خطوة مهمة نحو تفعيل دور الحزب في الحياة السياسية، والمساهمة في دعم الكفاءات الوطنية لخدمة المواطن المصري.

وفي هذا السياق، أعلن المستشار أشرف المقدم رئيس حزب شعب مصر تشكيل مجلس أمناء "القائمة الشعبية"، والذي يضم نخبة من الشخصيات الوطنية ذات الخبرة والكفاءة، وهم:
 اللواء د. أحمد رفاعي عبد الحافظ
 اللواء عمرو محمد عبد العزيز
 د. خالد أبو بكر أبو زيد
د. محي عبد السلام
 د. محمد شحاتة سويدان
 أنعام عبد الرحيم عبد النعيم
 ماجدة إبراهيم البيه
فلي ناصر شاكر
 حسين الحسن البرنس

كما تم اعتماد تشكيل ثلاث لجان رئيسية تتولى تنفيذ المهام التنظيمية والفنية للقائمة، وهي: اللجنة التنظيمية، اللجنة القانونية، واللجنة الإعلامية، بهدف ضمان أعلى مستويات الكفاءة في إدارة العمل الانتخابي وتوزيع المهام بشكل مؤسسي.

وأكد الحزب أن اختيار أعضاء مجلس الأمناء واللجان جاء بعد مراجعة دقيقة من قيادة الحزب والأمانة العامة، ليعكس حرص الحزب على الدفع بقيادات مشهود لها بالكفاءة والخبرة، ولها إسهامات بارزة في تأسيس الحزب ومسيرته السياسية.

وأكد رئيس حزب "شعب مصر" التزامه بشعاره مواطن يبني وطن، والعمل من أجل المواطن المصري البسيط.

حزب شعب مصر القائمة الشعبية مجلس الشيوخ مجلس النواب المكتب السياسي

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