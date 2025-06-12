رئيس حزب شعب مصر: الدولة تواصل دورها التاريخي في الدفاع عن فلسطين وحماية الأمن القومي

أكد المستشار أشرف المقدم، رئيس حزب شعب مصر دعمه الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي يجسد رؤية مصر الثابتة والمنصفة تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، وحرصها على ممارسة دورها التاريخي والريادي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها رفع الحصار وإنهاء العدوان الوحشي على قطاع غزة.

توضيح للإجراءات التنظيمية المتعلقة بزيارة الوفود الأجنبية

وأوضح المقدم في بيان له أن ما تضمنه البيان من توضيح للإجراءات التنظيمية المتعلقة بزيارة الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية يعكس إدراك الدولة المصرية لحساسية الوضع الأمني في شمال سيناء، ويؤكد أن دعم القضية الفلسطينية لا يعني التغاضي عن الالتزامات الأمنية والإجراءات السيادية التي تحمي الأمن القومي المصري وتُعزز من كفاءة التنسيق الدولي والإنساني في آنٍ واحد.

وأشار رئيس حزب شعب مصر إلى أن الدولة أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك، أنها منفتحة على كافة أشكال الدعم والتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأنها على استعداد كامل لتسهيل زيارات الوفود الأجنبية بشرط الالتزام بالقنوات الرسمية، وتقديم الطلبات وفق الآلية المعلنة، وهو ما يعكس رغبة صادقة في تنظيم الدعم الدولي دون السماح بأي اختراق أو تجاوز يمكن أن يهدد استقرار المنطقة.

الموقف المصري داعم للقضية الفلسطينية

وثمن المستشار أشرف المقدم الموقف المصري الواضح في تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية في غزة، مؤيدا دعوة الدولة المصرية إلى فتح جميع المعابر من الجانب الإسرائيلي لضمان تدفق المساعدات، مطالبا كافة الدول والمنظمات الدولية باحترام القوانين المصرية وعدم تجاوزها، لأن احترام سيادة مصر هو جزء لا يتجزأ من احترام جهودها في خدمة قضايا العدل والإنسانية.