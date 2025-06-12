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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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يقلل السموم والضغط والسكر.. اعرف فوائد عصير البنجر

عصير البنجر
عصير البنجر
اسماء محمد

يعد عصير البنجر من المواد الطبيعية التى تعمل على حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض وتحسين الأداء الرياضي.

ووفقا لما ذكره موقع “ draxe” نكشف لكم أهم فوائد عصير البنجر.


يحسن  الأداء الرياضي


يمكن لعصير البنجر أن يزيد من قدرة الدم على حمل الأكسجين، كما وُجد أنه يُقلل من كمية الأكسجين التي تحتاجها العضلات للعمل بشكل مثالي وبالتالى فهو يُعزز الطاقة والأداء والقدرة على التحمل.

 مضاد للأكسدة قوي


يُعتبر عصير البنجر علاجًا فعالا لمجموعة من الأمراض السريرية المرتبطة بالإجهاد التأكسدي والالتهابات ومن أبرز مكوناته أصباغ البيتالين التى تُظهر فعالية قوية كمضاد للأكسدة، ووقائية من العلاج الكيميائي، ومضادة للالتهابات.

ويعمل عصير البنجر على منع الضرر التأكسدي الذي يزيد الإصابة بحالات صحية مثل أمراض القلب والسرطان والخرف، لذا يُعدّ تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة بانتظام أمرًا بالغ الأهمية.

 يخفض ضغط الدم


لأن البنجر غنيٌّ بمواد كيميائية طبيعية تُسمى النترات، يقوم الجسم، من خلال تفاعل تسلسلي، بتحويل النترات إلى أكسيد النيتريك، مما يُحسّن تدفق الدم ويخفض ضغط الدم. 

وقد وجدت دراسةٌ أُجريت عام ٢٠١٢ ونُشرت في المجلة البريطانية للتغذية أن تناول جرعةٍ منخفضةٍ من البنجر  يُظهر تأثيراتٍ ملحوظةً في خفض ضغط الدم وأدى إلى انخفاض ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي وضغط الدم الانبساطي خلال 24 ساعة عند مقارنته بمجموعة التحكم في الماء.

يساعد على إزالة السموم

يُعد عصير البنجر مُنظِّفًا طبيعيًا للدم، إذ يُساعد الجسم على التخلص من السموم والمعادن الثقيلة والفضلات، بفضل مُركَّب الجلوتاثيون.

يعتبر الجلوتاثيون ضروريًا لإزالة السموم داخل الكبد وأعضاء الجهاز الهضمي الأخرى ويساعد محتوى الألياف في عصير البنجر على تنظيف الجهاز الهضمي من الفضلات والسموم مع استعادة حركات الأمعاء الصحية والمنتظمة.

 يدعم الصحة الإدراكية


يساعد شرب عصير البنجر على زيادة تدفق الدم إلى المخ لدى كبار السن، مما قد يكون بمثابة طريقة طبيعية للوقاية من مرض الزهايمر ومحاربة تطور الخرف وغيره من الحالات المعرفية.

تتحول النترات الموجودة في عصير الشمندر إلى نتريتات بواسطة بكتيريا الفم مما يفتح الأوعية الدموية في الجسم، مما يزيد تدفق الدم والأكسجين إلى المناطق التي تعاني من نقص الأكسجين.

يحارب مرض السكري


يحتوي البنجر على مضاد للأكسدة يعرف باسم حمض ألفا ليبويك ، والذي ثبت أنه يخفض مستويات الجلوكوز، ويزيد من حساسية الأنسولين ويمنع التغيرات الناجمة عن الإجهاد التأكسدي لدى مرضى السكري.

أظهرت الأبحاث المنشورة في عام 2020 أن مكملات عصير البنجر واعدة في السيطرة على مرض السكري وتوازن الأنسولين.

 مصدر غني بحمض الفوليك


تشير مصادر عديدة إلى أهمية تناول حمض الفوليك، إذ  يساعد الجسم على تكوين خلايا جديدة ، وتحديدًا من خلال دوره في نسخ وتركيب الحمض النووي (DNA) ويمكن أن يُسبب نقص حمض الفوليك فقر الدم (ضعف تكوين خلايا الدم الحمراء)، وضعف المناعة، وسوء الهضم.

النساء الحوامل، والمرضعات، ومرضى الكبد، ومرضى السكري، ومدمني الكحول، ومرضى غسيل الكلى هم الأكثر عرضة لنقص حمض الفوليك.

 يدعم صحة القلب


أظهرت الأبحاث أن تناول عصير البنجر يزيد من مستوى الكوليسترول الجيد HDL مما يخفض الكوليسترول الضار LDL في الجسم كما  يلعب دور فى زيادة قوة العضلات لدى مرضى القلب.

عصير البنجر فوائد عصير البنجر إزالة السموم من الجسم البنجر القلب

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