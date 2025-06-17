الإصلاح والنهضة: لجنة الانتخابات بالحزب في اجتماعات مستمرة.. وقائمة أولية للمرشحين قيد الدراسة

قال النائب محمد إسماعيل، رئيس لجنة الانتخابات بحزب الإصلاح والنهضة، إن اللجنة في اجتماعات متواصلة مع الراغبين في الترشح ضمن قوائم الحزب استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى التعرف على رؤى المرشحين المحتملين وتقييم مدى توافقهم مع توجهات الحزب ورؤيته للمرحلة المقبلة.

وأضاف إسماعيل أن اللجنة انتهت من إعداد قائمة أولية بأسماء ما يقرب من خمسين مرشح محتمل، ويجري حاليًا دراسة هذه الأسماء بشكل دقيق تمهيدًا لرفعها إلى القيادة السياسية في الحزب لاتخاذ القرار النهائي.

وأوضح أن حزب الإصلاح والنهضة يعمل على اختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم، انطلاقًا من قناعته بأهمية وجود برلمان قوي ومتوازن يعبر عن احتياجات الناس ويسهم في دعم استقرار الدولة وتقدمها.