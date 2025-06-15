أمين عام حماة الوطن: لدينا رصيد شعبي لحصد نسبة كبيرة من مقاعد الشيوخ في الانتخابات المقبلة

أكد اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس البرلمان العربي، أن هناك ترتيبات ولقاءات مكثفة بشكل دوري استعدادا لمارثون انتخابات مجلس الشيوخ .

وقال في تصريحات صحفية له اليوم: نتواصل بشكل دائم مع قواعدنا الحزبية المنتشرة في كل محافظات مصر، لانتقاء أفضل العناصر للدفع بها في الانتخابات المقبلة سواء على مقاعد الفردي أو القائمة.

وأشار نصير، إلى أن النجاحات التي حققها الحزب على المستوى السياسي والشعبي، ساهمت في رفع أسهم حماة الوطن، بما يؤهله للفوز بنسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشيوخ.

وأوضح الأمين العام للحزب، أن ممثلي حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ استطاعوا من خلال مواقعهم المختلفة التعبير عن نبض الشارع، فضلا عن دعم توجهات الدولة المصرية على المستوى الداخلي والخارجي.

وتابع اللواء طارق نصير: قواعدنا الجماهيرية في كل مكان على مستوى الجمهورية جاءت نتاج تحركات فعلية، وعمل حقيقي بين المواطنين، والمشاركة في جميع الفعاليات، فضلا عن العلاقات الممتدة مع القيادات التنفيذية والشعبية.

ولفت نائب رئيس البرلمان العربي، إلى أن حماة الوطن نجح كذلك في أن يكون له جهود كبيرة على المستوى الدولي من خلال توطيد العلاقات مع العديد من الأحزاب السياسية في الخارج، وكذلك التحركات عالميا لدعم موقف مصر في العديد الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.