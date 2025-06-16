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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الموسيقيين ‎29 يوليو

نقابة الموسيقيين
نقابة الموسيقيين
نجلاء سليمان

قال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي ووكيل نقابة الموسيقيين في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنه سيتم فتح باب الترشح للتجديد النصفي لمجلس نقابة الموسيقيين يوم٢٢ يونيو الجاري ولمدة 3 أيام، وستجرى الانتخابات على ٦ مقاعد، كما ستجرى العملية الانتخابية يوم 29 من شهر يوليو المقبل.


وعبر المتحدث باسم نقابة الموسيقيين عن سعادته لاستمراره في عضوية مجلس النقابة لعامين آخرين بعد نتيجة القرعة.


أُجريت أمس قرعة التجديد النصفي لمجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك بمقر النقابة، وسط حضور كامل لأعضاء المجلس، ماعدا الفنانة نادية مصطفى بسبب سفرها، وقام بسحب القرعة عدد من الموظفين في النقابة .

وأسفرت القرعة عن بقاء 6 أعضاء في مناصبهم حتى نهاية الدورة الحالية، وهم الدكتور محمد عبد الله واحمد ابو المجد وعلي الشريعي وأيمن أمين وعاطف إمام وخالد بيومي، بينما خرج 6 أعضاء آخرين من المجلس وهم الفنان حلمي عبدالباقي ومنصور هندى وناديةمصطفى ومحمد صبحي وعلاء سلامة واحمد العيسوي، على أن تُجرى انتخابات التجديد النصفى يوم 29 يوليو المقبل، ومن حق الأسماء الخارجة الترشح فى الانتخابات .

نقابة الموسيقيين مصطفى كامل انتخابات الموسيقيين

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