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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نيللي كريم تتألق في كواليس تصوير أحدث أعمالها الفنية

نيللي كريم
نيللي كريم
سارة عبد الله

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت نيللي كريم من كواليس التصوير، بإطلالة أنيقة بفستان ذهبي لامع.

نيللي كريم في أحدث ظهور 

أحدث أعمال نيللي كريم

وعادت الفنانة نيللي كريم للتعاون مع الفنان شريف سلامة في عمل فني جديد بعنوان "هابي بيرزداي".

وتُجسد نيللي كريم دور أم مطلقة تواجه تحديات عديدة، بينما يلعب شريف سلامة دور طليقها، مما يعيد تقديمهما كثنائي درامي بعد تجربتهما السابقة الناجحة.

يتناول الفيلم قضية عمالة الأطفال، ويسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الأمهات في مثل هذه الظروف، مع محاولة طرح حلول لهذه المشكلة الاجتماعية.

وأعربت نيللي كريم عن سعادتها بهذا التعاون الثاني مع شريف سلامة، مشيرةً إلى أن الكيمياء بينهما ساعدت في تقديم أداء مميز في العمل السابق، وهو ما تأمل تكراره في هذا الفيلم الجديد.

من المتوقع أن يُعرض فيلم "هابي بيرزداي" قريبًا، بعد الانتهاء من تصويره، ويُنتظر الإعلان عن موعد عرضه الرسمي في الفترة المقبلة.

فيلم "هابي بيرزداي" من تأليف وإخراج سارة جوهر، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، منهم حنان يوسف، حنان مطاوع، علي صبحي، وغيرهم.

آخر أعمال الفنانة نيللي كريم

وتعد آخر أعمال الفنانة نيللي كريم هو مشاركتها فى مسلسل اخواتي الذى عرض فى الماراثون الرمضاني الماضي.

نيللي كريم انستجرام أحدث أعمال نيللي كريم

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نيللي كريم تتألق في كواليس تصوير أحدث أعمالها الفنية

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