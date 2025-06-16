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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سينتيا خليفة تنتهى من تصوير الفيلم الأمريكي White Mars

سينتيا خليفة
سينتيا خليفة
أحمد إبراهيم

انتهت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة من تصوير مشاهدها في فيلم الخيال العلمي الأمريكي White Mars، بعد انشغالها بتحضيراته في روما خلال الفترة الماضية.

وتنضم سينتيا خليفة لنخبة من نجوم هوليوود في بطولة الفيلم من بينهم الممثلة العالمية لوسي هيل، نجمة مسلسل Pretty Little Liars، والفنان البريطاني لوك نيوتن نجم مسلسل نتفليكس الشهير Bridgerton، إضافة للفنانة الكندية وعارضة الأزياء سابرينا ألبا زوجة النجم العالمي ادريس ألبا.

إطلالة سينتيا خليفة  

وتفاجئ سينتيا خليفة جمهورها بإطلالة مختلفة كليًا عن المعتاد بشعر أشقر ومشاهد أكشن خطيرة تنفذها، وتجسد خلال الفيلم شخصية عالمة تحظى باكتشاف مخيف ومريب في القارة القطبية.

وتمهد سينتيا خليفة خلال فيلم White Mars لانطلاقتها العالمية الجديدة ببطولتها عدة أفلام سينمائية كبرى تقتحم من خلالها بوابة هوليوود بعد مشاركتها مؤخرا في بطولة فيلم الرعب والإثارة الأمريكي Borderline، بصحبة الفنان البريطاني لوسيان لافسكونت نجم مسلسل نتفليكس الشهير Emily in Paris، ومن المقرر عرضه قريبًا.

مسلسل حدث بالفعل

وبعد انتهاء تصوير الفيلم في روما، تتواجد سينتيا خليفة حاليا في القاهرة بعد فترة غياب طويلة عن مصر، وتنشغل في تصوير فيلم سينمائي مصري جديد ستعلن عن تفاصيله قريبا، يعقب إطلالتها الدرامية الأخيرة في مسلسل حدث بالفعل بمشاركة الفنان ماجد المصري.

الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة سينتيا خليفة اللبنانية سينتيا خليفة White Mars فيلم الخيال العلمي الأمريكي White Mars

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