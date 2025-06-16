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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باسكال مشعلاني تقدم أغانى قديمة فى ألبومها الجديد .. تفاصيل

باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
أحمد إبراهيم

قررت الفنانة باسكال مشعلاني إعادة تقديم عدد من الأغانى القديمة ضمن ألبومها الجديد والذى من المقرر ان يتم طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وتعيد باسكال مشعلانى أغنية “مرحبتين” للفنانة صباح حيث تقوم بإعادة توزيعها موسيقيا فضلا عن عدد من الأغانى الأخرى. 

باسكال مشعلانى تكشف حقيقة منشورها 

من ناحية أخرى كشفت الفنانة باسكال مشعلاني، حقيقة المنشور المغلوط الذى نشرته عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث علقت على الحرب القائمة بين دولتي إسرائيل وإيران، وتوابعها وبدلا من أن تتمنى حماية الجميع كتبت اتمنى"تمحي الجميع".  

أوضحت باسكال مشعلاني حقيقة الأمر ، وقالت فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” ، قائلة: “حرف واحد تسبب فى كل هذه المشكلة كتبت تمحي الجميع بدلا من تحمي غيري حاكيين عن إسرائيل وايران ، ومحدش كلمهم وأنا كتبت بوست بعده تانى للتوضيح ”.

وأضافت باسكال مشعلاني: “إذا حابين ابقى تريند الأيام دى مبسوطين بكدة اوكي ”.

واختتمت باسكال مشعلاني حديثها بتمنيها السلام وإنهاء الحروب لكل العالم.

منشور باسكال مشعلاني 

وتصدرت باسكال مشعلانى محركات البحث خلال الساعات الماضية ، بعد أن كتبت منشور غبر حسابها الرسمي عبر موقع فيسبوك ، معلقة: صباح الخير مع كل الأجواء الحرب يلي عم نعيشها.الله يحمي الجميع ".

ولكن سريعا عادت باسكال لتعديل المنشور، وكتبت مجددا : "أنا بدي قول الله يحمي الجميع بالغلط على السرعة قلت يمحي".

باسكال مشعلاني تكشف موقفها من الغناء فى إسرائيل

وكانت كشفت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني عن موقفها من الغناء في إسرائيل والتطبيع معها أكدت انها تحب السلام ووقف إطلاق النار لكن لا تدعم التطبيع مع إسرائيل دولة الاحتلال

وتابعت باسكال مشعلاني خلال لقائها مع على ياسين مذيع برنامج الفصول الأربعة أنها عندما صرحت انها تحب السلام لم يكن قصدها التطبيع.

باسكال مشعلاني تكشف موقفها من التطبيع

واجابت باسكال مشعلاني علي سؤال الغناء في تل ابيب بـ إسرائيل قالت: انا اغني في القدس واحج وبعدين نشوف موضوع الغناء في تل ابيب وقتها سيكون لكل حديث حديث

وعن التطبيع مع إسرائيل قالت باسكال مشعلاني: انا بحب السلام لكن مش ضروري أحب إسرائيل علشان السلام والقلوب مش صافية لكن انا مع السلام وليس مع التطبيع وتابعت باسكال مشعلاني : هو انا علشان بحب السلام لازم أكون مع إسرائيل أنا مع السلام وليس التطبيع ارض بيروت شبعت دم إحنا شعب مسامح ومثقف.

وأضافت باسكال مشعلاني عن وجود منافسة بينها وبين فنانات لبنان قالت : كنت اشعر بالمنافسة مع نجوي كرم دائما وكان هناك علاقة اسرية معها وكان التنافس بيننا شريف.

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