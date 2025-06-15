خبير: الأحزاب بدأت في عمل لقاءات مع المرشحين للانتخابات

قال علي الدالي، الباحث في شؤون الأحزاب، إن الأحزاب بدأت في عمل لقاءات مع المرشحين للانتخابات، متابعا: نحن في العد التنازلي للانتخابات الخاصة بمجلسي الشيوخ والنواب.



وأضاف علي الدالي خلال مداخلته ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الأحزاب في تحرك مستمر ودائم، وذلك لاختيار افضل العناصر التي ستمثل الأحزاب أمام المواطنين، متابعا: هناك تقييمات داخلية لأعضاء الاحزاب خلال الفترة الحالية.

واسترسل: “الفردي يكون لديه إرياحيه عن القائمة، وذلك بالنسبة للمواطن، فهو يكون على دراية أكثر بالفردي عن القائمة، متابعا: القائمة هو النظام الافضل والمناسب خلال الفترة الحالية”.