خبير اقتصادي: دخول دول جديدة بالحرب سيؤدي لارتفاع عالمي في الأسعار

أكد الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، أن الحرب الحالية بين إيران وإسرائيل، لها تأثير على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، والجميع شاهد حتى الآن التأثير الكبير على أسعار النفط.



وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حواره، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، ونهاد سمير، أن الفترة المقبلة من الممكن أن يستمر النفط في الارتفاعات، وقد يصل البرميل لأكثر من 90 دولار.

ولفت إلى أن الحرب بدأت منذ أسبوع، وفي حالة دخول دول جديدة بالحرب سيكون هناك ارتفاع في الأسعار، وفي حالة غلق مضيق هرمز سيكون هناك مشكلات كبيرة في اقتصاد الدول.

وأشار إلى أن 20% من النفط حول العالم، يمر من خلال مضيق هرمز، والتهديدات بإغلاقه سيكون لها تأثير على جميع الدول، منوها بان سعر برميل البترول ارتفع 7% خلال الأسبوع الماضي.

