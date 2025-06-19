فتح عيادة للعلاج الطبيعي بشهادة مزورة.. قرار قضائي ضد الطبيب المزيف

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر قرارا بتجديد حبس عاطل متهم بانتحال صفة طبيب وإنشاء كيان تعليمي وهمي في مدينة نصر بقصد النصب على المواطنين، 15 يوما على ذمة التحقيق.

واعترف المتهم أنه تحصل على شهادته من أحد أصدقائه الذي يعمل معه، حيث زورها له بقصد استخدامها في فتح عيادة للعلاج الطبيعي، وبالفعل نجح في ممارسة المهنة فترة من الزمن دون أن يتم كشفه.

وأضاف أنه نجح في جني مبالغ مالية تجاوزت الـ 200 ألف جنيه ثم أنشأ كيان تعليمي وهمي يعطي شهادات دراسية مزورة للدارسين مقابل 50 ألف جنيه للشهادة للواحدة.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من القبض على عاطل متهم بانتحال صفة طبيب علاج طبيعي، مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة إنشاء وإدارة كيان تعليمي وهمي "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة.

كشفت التحريات أن المتهم ينتحل صفة طبيب علاج طبيعي، ويقوم بتزوير شهادات دراسية في مجالات طبية متعددة، بهدف الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وذلك من خلال الترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم القبض على المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الدراسية وطلبات التحاق، وعدد من الكتب الدراسية، و2 أكلاشيه، وأدوات طبية، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد ممارسته لهذا النشاط.