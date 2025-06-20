عمركم ماهتلعبوا في كاس العالم | رسالة عنيفة من ياسمين عز لجماهير الزمالك

شنت الإعلامية ياسمين عز، هجوماً حاداً على الشامتين في خسارة النادي الأهلي امام فريق بالميراس وجماهير نادي الزمالك، مشيرة إلى أن النادي الأهلي يتعرض لحملة سخرية واسعة بعد الخسارة في كأس العالم للأندية.



وأضافت ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن صدمة اصابة إمام عاشور مازالت مؤثرة على الجميع، واقول لكل فرحان في خسارة الأهلي حطوا في عينكم شوية ملح وفرحتوا اكتر من فريق بالميراس.



وتابعت ياسمين عز، أن:"انتوا مالكوا دي فلوس الأهلي وهل انتم من دفع اموال صفقة زيزو وبن شرقي وباقي الصفقات، واصابة امام عاشور، وانت يا صديقي ماصعدتش كأس العالم للأندية ولا عمرك هتصعد".



واكملت ياسمين عز، أن:"الدنيا كلها كوم والأهلي كوم ولو خسر كل يوم هشجعه وحبيبي".

