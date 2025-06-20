مصطفى بكري: الحرب الحالية بين إيران وإسرائيل تنذر بعواقب خطيرة

علق الإعلامي مصطفى بكري على الحرب الإيرانية والإسرائيلية وما وصلت إليه من تطورات.

وقال بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" أن الحرب الحالية بين إيران وإسرائيل تنذر بعواقب خطيرة.

وأكد أن جميع المؤشرات تشير إلى تصعيد غير مطمئن قد يشعل المنطقة بأكملها وأن السيناريوهات المطروحة تنذر بمزيد من التوتر، خاصة مع استمرار تبادل الضربات بين الطرفين.

وأضاف بكري، أن إسرائيل نفذت في نهاية سبتمبر الماضي عمليات اغتيال مماثلة ضد قادة وعلماء في حزب الله وإيران على حد سواء.

جيش الاحتلال

وكانت وكالة أنباء فارس أعلنت أن طهران بدأت تنفيذ "هجوم صاروخي ضد الأراضي المحتلة"، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران، وأن الدفاعات الجوية تعمل على اعتراضها.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة شمال وجنوب البلاد، بالتزامن مع دوي انفجارات ضخمة سُمع في تل أبيب والقدس، بحسب وسائل إعلام عبرية.

وأُفيد بإطلاق أكثر من 30 صاروخًا من إيران، بعضها سقط في حيفا وبئر السبع، ووقعت انفجارات في مناطق غوش دان والقدس.