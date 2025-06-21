عبدالجليل: مش دا تريزيجيه اللى عارفينه "مش محتاج يثبت نفسه لحد"

تحدث الكابتن محمد عبدالجليل لاعب النادى الأهلى السابق عن آداء اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب الأهلى بمسابقات كأس العالم للأندية.

وأوضح محمد عبدالجليل خلال حواره مع برنامج “كلام الناس”، المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر” تقديم الإعلامية ياسمين عز، قائلا:" مش دا تريزيجيه اللى إحنا نعرفه، بيحاول يعمل كل حاجة عشان يثبت نفسه".

ووجه محمد عبدالجليل حديثه لـ محمود حسن تريزيجيه: أنت مش محتاج تثبت نفسك لحد أنت تريزيجيه، ليه شوطت ضربة الجزاء".

بالميراس البرازيلي

وكان علق محمود حسن تريزيجية، لاعب النادي الأهلي، على هزيمة فريقه أمام بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية.

وقال تريزيجيه خلال تصريحات لموقع الفيفا: “لسنا سعداء بالخسارة، لكن لا تزال أمامنا مباراة ونأمل أن نحقق الفوز ونتأهل”.

وتابع: “سنظهر بشكل أفضل في المباراة القادمة، لأننا لم نأت إلى هنا لمجرد المشاركة، بل لتحقيق شيئا حقيقيا سنقاتل حتى النهاية من أجل التأهل”.