الإنقاذ النهري ينتشل جثتي شابين سقطا بموتوسيكل في ترعة المريوطية

نجحت قوات الانقاذ النهري في انتشال جثتي شابين سقطا بدراجة نارية من أعلى الطريق الدائري في ترعة المريوطية.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة النجدة بلاغا من الاهالي بوقوع حادث أعلى الطريق الدائري بوصلة المريوطية وسقوط دراجة نارية من أعلى الكوبري بترعة المريوطية.

زانتقلت على الفور قوات الامن مدعمة بقوات الانقاذ النهري والضفادع البشرية وسيارات الاسعاف للبحث عن الشابين مستقلي الدراجة النارية في الترعة.

وأشار عدد من الأهالي إلى انهم فوجئوا بسقوط الدراجة النارية في المياه وكان يستقلها شابين اختفيا في الترعة فور سقوطها حتى نجح الأهالي في العثور على جثة أحدهما وانتشاله ثم تمكنت الضفادع البشرية في العثور على جثة الشاب الآخر قبل جرف المياه لها.