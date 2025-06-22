تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص في منطقة السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير تراخيص السيارات بقصد استخدامها في النصب في منطقة السلام لـ جلسة 28 يونيو.



تفاصيل القضية

وجاء في التحقيقات، أن المتهم في غضون يونيو 2024 بدائرة قسم شرطة السلام، ورغم أنه لم يكن يشغل إحدى الوظائف العمومية، اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول، في ارتكاب جريمة تزوير في محررات رسمية وهي تراخيص السيارات، كما أن المتهم اتفق مع الشخص المجهول على ارتكاب جريمة التزوير، وأمده بالبيانات اللازمة، فكتب المجهول تلك المحررات ووضع بها البيانات الخاصة بالمتهم بجعل واقعة التزوير في صورة واقعة حقيقية.

عقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.