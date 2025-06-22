جيش الاحتلال: 30 طائرة هاجمت مواقع صاروخية ومسيرات في 4 مدن إيرانية

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أنه هاجم مواقع صاروخية وطائرات بدون طيار في أصفهان وبوشهر والأهواز ويزد في إيران.

وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية ، في نبأ عاجل.

وأضاف جيش الاحتلال: "30 طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت عشرات الأهداف العسكرية في إيران".

إيمانويل ماكرون

و أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع في وقت لاحق اليوم، لبحث تداعيات التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وأفادت الرئاسة ، بأن ماكرون أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة، ويعتزم مواصلة المشاورات مع شركاء أوروبيين وقادة إقليميين خلال الساعات المقبلة، في مسعى لاحتواء التوتر المتصاعد.