رد رسمي من مصر .. هل نتأثر بالإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية عن نتائج الضربة الأمريكية على إيران.

حيث أثارت الضربة الأمريكية على إيران حالة من القلق في المنطقة بشأن الإشعاع النووي، بعدما استهدفت القوات الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤلية أمريكا تماماً عن تلك الضربة المفاجئة ، وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال:" موقع فوردو النووي انتهى، لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان».

وبعد الضربة الأمريكية على إيران، ازداد الحديث عن خطورة الإشعاع النووي الذي ربما يؤثر على الشرق الأوسط بعد استهداف مواقع نووية في إيران وتدميرها،، فهل تتأثر مصر ودول الخليج بالإشعاع النووي هل هناك خطورة من تدمير تلك المواقع على الشرق الأوسط؟.

أعلن "مركز السلامة النووية" الإيراني صباح اليوم الأحد 22 حزيران 2025، عدم تسجيل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مصر بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة لهذه التطورات، وتطمئن المواطنين بأنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديه.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الوضع بتلك المنشآت، وكذلك التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

كما يتم متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة على كافة أنحاء الجمهورية.

وناشدت هيئة الرقابة النووية ،المواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.