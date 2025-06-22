قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز والقرار الأخير بيد الجهات الأمنية
فريدة بهنسي تحصد فضية ببطولة العالم لناشئات الجمباز الإيقاعي
قرار وزاري يشترط سداد القيمة الكاملة محليًا قبل تصدير 4 سلع غذائية
الرئيس الإيراني: أمريكا وراء ما يرتكبه الكيان الصهيوني من أعمال عدائية
البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز
شادي محمد: منتقدي أداء الأهلي في كأس العالم للأندية مش عارفين يفيدوا نفسهم
غوارديولا: الفوز بمونديال الأندية لن يُعوّض موسم مانشستر سيتي المُخيّب
وزير الصحة يوجه بإنشاء تطبيق إلكتروني لدعم مبادرة التوعية بـ«الموت القلبي المفاجئ»
نقاش على حبل المشنقة.. قتل شقيقته لرفضه عودتها لزوجها بالحوامدية
الشرق الأوسط على شفا الانفجار.. واشنطن تضرب في العمق وإيران ترد بالصواريخ
إنجاز بحثي بأيادٍ مصرية.. القوات المسلحة تقود ثورة علمية في الطب الجينومي
الحرس الثوري الإيراني: عملياتنا ضد إسرائيل لن تتوقف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

رد رسمي من مصر .. هل نتأثر بالإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية عن نتائج الضربة الأمريكية على إيران.

 حيث أثارت الضربة الأمريكية على إيران حالة من القلق في المنطقة بشأن الإشعاع النووي، بعدما استهدفت القوات الأمريكية ثلاث منشآت نووية إيرانية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤلية أمريكا تماماً عن تلك الضربة المفاجئة ، وقال ترامب عبر منصة تروث سوشيال:" موقع فوردو النووي انتهى، لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان».

وبعد الضربة الأمريكية على إيران، ازداد الحديث عن خطورة الإشعاع النووي الذي ربما يؤثر على الشرق الأوسط بعد استهداف مواقع نووية في إيران وتدميرها،، فهل تتأثر مصر ودول الخليج بالإشعاع النووي هل هناك خطورة من تدمير تلك المواقع على الشرق الأوسط؟.

أعلن "مركز السلامة النووية" الإيراني صباح اليوم الأحد 22 حزيران 2025، عدم تسجيل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن مصر بعيدة عن أي تأثير مباشر نتيجة لهذه التطورات، وتطمئن المواطنين بأنه لم يتم الإبلاغ من أي من الدول المجاورة لإيران عن رصد أي تغيير أو ارتفاع في مستويات الإشعاع لديه.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أنها تتابع على مدار الساعة التطورات المتعلقة بوضع المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال المتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص الوضع بتلك المنشآت، وكذلك التنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية.

كما يتم متابعة الخلفية الإشعاعية من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر بالهيئة، والتي تستخدم أحدث أجهزة الرصد الإشعاعي المنتشرة على كافة أنحاء الجمهورية.

وناشدت هيئة الرقابة النووية ،المواطنين الاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة كمصدر موثوق للمعلومات في هذا الشأن.

أيران امريكا الاشعاع النووى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

معاش ربة المنزل 2025.. شروط التسجيل والمبلغ بحسب قانون التأمينات الاجتماعية

شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة امتحان اللغة العربية بعد توزيعه بلجان الثانوية العامة..والتعليم تتحرك

أرشيفية

بيان عاجل من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية بعد ضرب المفاعلات في إيران

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

تحذير هام وعاجل من المصرية للاتصالات.. ما الجديد؟

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم

بعد تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة بجروبات شاومينج.. التعليم تحقق

صورة أرشيفية

سمير فرج يكشف عن 3 سيناريوهات محتملة للرد الإيراني.. هذا أخطرها

دواجن بيضاء

هبوط قوي في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البانيه الآن

ترشيحاتنا

علاج الكسل فى العبادة

ما علاج الكسل في العبادة؟.. الإفتاء تجيب

متابعة ميدانية من قطاع المعاهد الأزهرية لامتحان الصرف

قطاع المعاهد الأزهرية: لا شكاوى من أسئلة امتحان الصرف بالقسم الأدبي

أذكار المساء

أذكار المساء الواردة عن النبي.. رددها من بعد صلاة العصر

بالصور

مريم الخامس مكرر بإعدادية الشرقية: أتمنى الالتحاق بمدرسة المتفوقين ودخول كلية الهندسة

الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية
الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية
الطالبة الخامسة بالشهادة الإعدادية بالشرقية

4 طرق لتخزين البامية للحفاظ على جودتها وقيمتها الغذائية لفترة أطول

تخزين البامية
تخزين البامية
تخزين البامية

رسميا أول أيام فصل الصيف .. طرق فعالة للتعامل مع الرطوبة

الصيف
الصيف
الصيف

بعد تريند الكركم .. ماذا تفعل ملعقة واحدة لجسمك عند تناوله؟

الكركم
الكركم
الكركم

فيديو

أهالي فيصل

خدت اللي وراهم واللي قدامهم .. أهالي فيصل يروون تفاصيل حريق السوق| فيديو

ايمان عبد اللطيف

رد رسمي من مصر .. هل نتأثر بالإشعاع النووي بعد ضرب إيران؟

الطائرة الشبحية

الطائرة الشبحية| قاذفات B2 تثير القلق في المنطقة.. وسط توقعات بضرب إيران

لولا فاني

أبو ولادي مات.. وفــ.ـاة ضياء طليق البلوجر لولا فاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محمد منير .. وملامحنا

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

المزيد