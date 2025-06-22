إعلام إسرائيلي تدمير مفاعل نطنز ولم يتم التأكد بشأن فوردو وأصفهان

قال إعلام إسرائيلي أن تقديرات تل آبيب تشير إلى تدمير مفاعل نطنز ولم يتم التأكد بشأن فوردو وأصفهان.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل لها.

اليورانيوم المخصب

وإشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن تقديرات تل آبيب تشير إلى وجود معظم اليورانيوم المخصب بالمنشآت الإيرانية التى تم استهدافها.

وكشف إعلام إيراني عن مصادر أن طهران تعتزم تنفيذ عمليات مفاجئة ضد إسرائيل مع استمرار مراقبة القواعد الأمريكية بالمنطقة.

وكانت أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع في وقت لاحق اليوم، لبحث تداعيات التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وأفادت الرئاسة بأن ماكرون أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة، ويعتزم مواصلة المشاورات مع شركاء أوروبيين وقادة إقليميين خلال الساعات المقبلة، في مسعى لاحتواء التوتر المتصاعد.