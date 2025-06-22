البرلمان الإيراني يوافق على غلق مضيق هرمز

وافق البرلمان الإيرانى على غلق مضيق هرمز، جاء ذلك ردا على ضرب أمريكا الممنشآت النووية الإيرانية.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة أكسترا نيوز فى نبأ عاجل لها.

فرنسا

وكانت أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع في وقت لاحق اليوم، لبحث تداعيات التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت مواقع نووية داخل الأراضي الإيرانية.

وأفادت الرئاسة بأن ماكرون أجرى اتصالات مع عدد من قادة المنطقة، ويعتزم مواصلة المشاورات مع شركاء أوروبيين وقادة إقليميين خلال الساعات المقبلة، في مسعى لاحتواء التوتر المتصاعد.