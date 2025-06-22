الطائرة الشبحية| قاذفات B2 تثير القلق في المنطقة.. وسط توقعات بضرب إيران

كشفت صحيفة “يو كيه ديفنس جورنال” البريطانية عن تحرك قاذفات الشبح الأمريكية من طراز B-2 التابعة لسلاح الجو الأمريكي، حيث غادرت قاعدة "وايتمان" الجوية في ولاية ميزوري، متجهةً نحو وجهة استراتيجية في المحيط الهندي، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

https://www.youtube.com/shorts/ZBmWNXFPH9s?feature=share

https://www.youtube.com/shorts/ZBmWNXFPH9s?feature=share

وبحسب التقرير، فقد رافق القاذفات ثماني طائرات من طراز KC-135، المتخصصة في التزود بالوقود جواً، في خطوة تعكس استعداداً عملياتياً واسع النطاق، ما أثار تكهنات حول احتمال تنفيذ ضربة عسكرية وشيكة ضد أهداف في إيران.

ويرجح أن القاذفات تتجه نحو قاعدة دييغو غارسيا، إحدى أهم القواعد العسكرية الأمريكية في المحيط الهندي، والتي تستخدم كنقطة انطلاق للعمليات الجوية بعيدة المدى، خصوصاً في حالات الطوارئ أو التهديدات الاستراتيجية.

ولمزيد من التفاصيل عن الطائرة الشبحية قاذفات B2، شاهد الفيديو جراف التالي:

https://m.youtube.com/watch?t=14&v=ZBmWNXFPH9s