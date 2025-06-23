وصول 1057 رأس عجول حية لميناء سفاجا قادمة من جيبوتي

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 575 شاحنة و377 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 325 شاحنة و318 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، 250 شاحنة و59 سيارة.



استقبل ميناء سفاجا السفينة Mariona Star وعلى متنها 1057 رأس عجول حية قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغها وحجرها بالحجر الطبي بمدينة سفاجا، كما استقبل الميناء السفينتين ALcudia Express و Belagos Expressبينما غادرت العبارة عمان فيما استقبل الميناء بالأمس خمس سفن وهى Xin Hai Tong قادمة من جيبوتي لشحن فوسفات، Belagos Express، القاهرة، عمان، والحرية. وشهد ميناء نويبع تداول 3200 طن بضائع و206 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2578 راكب بموانيها.