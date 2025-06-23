وزير الإعلام الكويتى السابق : دول الخليج رفضت مرور طائرات إسرائيلية عبر أجوائها لضرب إيران

قال سعد بن طفلة العجمى وزير الاعلام الكويتى الأسبق أن مصر بقلبها وشعوبها مع أخواتها العرب تشعر بما نشعر به بما يحدث فى الشرق الأوسط وليس بالغريب على مصر عندما وقفت مع أشقائها بالكويت عام 1990 .

وعلق العجمى خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامى عمرو أديب عبر برنامج الحكاية على أم بى سى مصر على الضربات الايرانية لقاعدة العديد فى قطر قائلا : نحن نعيش فى أمان من الله وبحلفائنا من العرب .

وأضاف العجمى قائلا : دول الخليج رفضت مرور طائرات إسرائيلية عبر أجوائها لضرب ايران وأدانت مايحدث فى طهران ومن غير الذكاء ان تضرب إيران قطر لانها ستخسر التعاطف .

وعلق الأعلامى عمرو أديب على ضرب إيران لقاعدة العديد الأمريكية فى قطر قائلا: مكنش حد يتوقع فى يوم من الأيام أى هجوم ايرانى على قطر وهذا شىء محزن ومؤلم أن ايران تضرب الدوحة .

وتابع أديب قائلا : قطر قامت بمساعدة إيران باستمرار وحليف لها فى المنطقة .