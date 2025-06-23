سمير راغب: جميع الأطراف كانت تعلم بالضربة الإيرانية لقاعدة العديد بقطر

قال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية أن جميع الاطراف كانت تعلم بالضربة الايرانية لقاعدة العديد بقطر مؤكدا بأنه لا توجد ضربات إضافية على قطر أو الخليج .

وأضاف راغب خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية أن القاعدة الأمريكية تم إخلائها بالأمس والجانب الأمريكى يعلم بكل شىء .

وتابع راغب قائلا : من الوارد ان تتم ضربة قطرية لإيران ولكن بعلم ايران بحجه حق الرد والمجال الجوى الايرانى مباح للجميع موضحا ان قطر تمتلك طائرات رفال واف 15 التى تسمح لها بالرد .

وأوضح راغب سيتم خفض تدريجى لحدة الصراع بدءا من غدا ومن الوارد أن هناك اتفاق بين إيران وقطر أن تكون هذا الضربى رمزية .

وعلق الأعلامى عمرو أديب على ضرب إيران لقاعدة العديد الأمريكية فى قطر قائلا: مكنش حد يتوقع فى يوم من الأيام أى هجوم ايرانى على قطر وهذا شىء محزن ومؤلم أن ايران تضرب الدوحة .

وتابع أديب قائلا : قطر قامت بمساعدة إيران باستمرار وحليف لها فى المنطقة .