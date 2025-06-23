سمير راغب : ترامب الذى يحكم أمريكا الآن لا نعرفه والتصعيد سينخفض تدريجيا بالمنطقة

قال العميد سمير راغب المفكر الاستراتيجى أن بداية من الغد سيبدأ الحديث عن الخفض التدريجى لحدة الصراع بالمنطقة بين إيران وأمريكا، مشيرا إلى أن الحديث عن أى تصعيد وتحرك قوات الردع الخليجى مستبعد تماما .

وأضاف راغب خلال حواره مع الاعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية على قناة أم بى سى مصر أن ترامب الذى يحكم أمريكا الان لا نعرفه ويتعامل مع دول الخليج وكأنهم فى ستينات القرن الماضى، موضحا أن الصواريخ التى سقطت قطر عادية جدا وليس لها أى تأثير .

علق الأعلامى عمرو أديب على ضرب إيران لقاعدة العديد الأمريكية فى قطر قائلا: مكنش حد يتوقع فى يوم من الأيام أى هجوم ايرانى على قطر وهذا شىء محزن ومؤلم أن ايران تضرب الدوحة .

وتابع أديب قائلا : قطر قامت بمساعدة إيران باستمرار وحليف لها فى المنطقة .



